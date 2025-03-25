Яндекс планирует выпустить на улицы Петербурга еще больше курьеров на байках

В Петербурге активно проверяют курьеров на электровелосипедах. По информации МВД большая часть пойманных и лишенных своих «железных конях» 24 марта 2025 года — мигранты. Однако в пресс-службе «Яндекс Фудтех» заявили, что скоро на улицах города появится еще больше курьеров на этих транспортных средствах, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Такие курьеры нередко становятся причиной ДТП, несчастных случаев и тяжелых увечий пешеходов, поэтому скоро спокойные прогулки по городу могут стать лишь мечтами.

Отмечается, что 25 марта в ходе рейда полицейских проверили около 200 электровелосипедиста, у 160 из них из-за технических несостыковок был изъят транспорт. Без педалей или с мощностью более 1000 Вт. такие транспортные средства уже считаются мопедами, для управления которыми необходимы права категории «М».

В «Яндекс Фудтехе» ответили, что у компании множество собственных байков, оснащенных фарами и регуляторами скорости, которые не позволяют разогнаться быстрее 25 км/ч. Также все курьеры проходят обучение перед началом работы, изучают ПДД и получают форму со светоотражающими элементами.

Однако ситуация в Петербурге ситуация с электромопедами только ухудшается. В «Яндекс Фудтехе» гордятся запланированным увеличением числа курьеров на байках на улицах.

«В среднем уже каждый четвертый курьер-партнер сервисов доставки Яндекса в Санкт-Петербурге выполняет заказы на таком электровелосипеде, и мы планируем увеличивать их количество», — заявили в компании.