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Ямочный ремонт в Подмосковье проводится каждый день в течение года

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Зимой дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги. В случае выявления ненормативного состояния проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками и фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.