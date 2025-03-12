Ямочный ремонт дорог продолжается в Можайском округе

Бригада сотрудников единого дорожного транспортного центра Можайского округа в день ликвидирует порядка 30 ям. Такие работы только за одну рабочую смену они провели во дворе дома № 106 по улице Мира в поселке Строитель, на улицах Мира, Желябова и Полянка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такой ремонт необходим после схода снежного покрова. Специалистами выявляются проблемные участки, такая работа проводится в ежедневном режиме — обследуются дороги, дворовые и внутриквартальные проезды. Дефекты асфальтного покрытия на дворовых территориях ликвидируют комплексно. Заходя во двор, специалисты устраняют все ямы в нем.

Задать необходимые вопросы по ямочному ремонту или сообщить о его необходимости можно по телефону: 8 (496) 38-23-088; 8 (496) 38-42-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.