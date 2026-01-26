Известия»: износ электротранспорта в России достиг критического уровня

Городской электрический транспорт (трамваи и троллейбусы) в десятках российских городов достиг предельного срока эксплуатации в 20–30 лет, что создаёт риск полной остановки перевозок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол круглого стола в Совете Федерации и экспертов отрасли.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Ангарске, Комсомольске-на-Амуре, Калининграде, Уфе и Владивостоке, где износ инфраструктуры и подвижного состава в отдельных случаях превышает 80%.

Совет Федерации уже направил в правительство обращение с предупреждением о «критическом уровне износа» и риске прекращения движения. В кабинете министров поручили Минтрансу детально проработать вопрос. По оценкам экспертов, для полного восстановления инфраструктуры и парка до нормативного состояния ежегодно требуется федеральная субсидия в размере 100–150 млрд рублей. Проблема усугубляется хроническим недофинансированием на местном уровне и отсутствием у многих региональных властей заинтересованности в развитии этого, более экономичного по сравнению с автобусами, вида транспорта.

Согласно данным национальной инвентаризации, в России эксплуатируется более 17,5 тысяч единиц электротранспорта, из которых свыше 4 тысяч нуждаются в замене. В Минтрансе сообщают, что ведомство уже сопровождает программы развития в девяти субъектах РФ на общую сумму более 246 млрд рублей, однако масштаб проблемы требует системного общегосударственного подхода и долгосрочных федеральных программ поддержки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.