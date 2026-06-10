Не тарелочница, а «вакансщица»? Россиянка ищет работу на сайтах знакомств

Россиянка Варвара рассказала в своем блоге, что уже отчаялась найти работу, теперь спрашивает о вакансиях даже на сайтах знакомств у мужчин, которые ей пишут.

Она уточнила, что занимается поисками работы уже два месяца. Девушка также разместила скрины разговоров с мужчинами, у которых спрашивала о вакансии.

«Если ветка залетит: я не шучу, я правда ищу работу и буду рада помощи в поиске!» — добавила Варвара.

Один из подписчиков с юмором отметил, что теперь опасно звать девушек на свидание, а то вместо салата она потребует трудоустройства в компанию.

«Это получается не тарелочница, а … вакансщица?» — добавила другая подписчица.

Некоторые отметили, что это может сработать, а также пожелали девушке удачи в поиске.

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