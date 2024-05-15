Изменился график поездов на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях 17–19 мая

В ночное время 17-18 и 18-19 мая для работ по капитальному ремонту стрелочных переводов на станции Очаково будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

17-18 и 18–19 мая с 22:35 до 8:35 будет закрываться 1 главный путь из Москвы на участке Поклонная — Солнечная. Поезда МЦД будут следовать по пути на Москву поочередно в обоих направлениях. Поезда дальнего пригорода от/до Киевского вокзала будут следовать по 3 и 4 пути в обычном режиме.

Часть электропоездов МЦД выведена из расписания, некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом со стороны Апрелевки до станции Солнечная, со стороны Железнодорожной — до Площади трех вокзалов. У части поездов скорректированы остановки. До 10 и после 22 часов интервал движения частично увеличится до 40 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.