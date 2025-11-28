Изменен график ряда пригородных поездов на МЦД-2, Курского и Рижского

С 1:30 29 ноября до 1:30 30 ноября для ремонтных путевых работ на участке от Павшино до Красного Балтийца будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В это время будет закрыт 1 главный путь на Нахабино на указанном участке. Поезда здесь проследуют в реверсивном режиме.

На Рижском направлении

На участке от Курского вокзала до Нахабино интервалы движения увеличатся до 2 часов. Часть поездов со стороны Нахабино проследуют от/до Тушинской, некоторые поезда дальнего пригорода — только от/до Нахабино.

На Курском направлении

В выходные дни интервалы движения частично увеличатся до 30-40 минут. Часть поездов проследует от/до Курского вокзала, Царицыно.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.