Изъятые у нарушителей дорогие авто отдают военной полиции приграничья

Изъятые у автонарушителей дорогие автомобили в России передают военной полиции приграничья. Речь идет о BMW, Mercedes, Chevrolet и т. д., сообщает Mash .

Выделяется в коллекции таких авто маслкар Chevrolet Camaro на военных номерах, который ранее увидели в Белгородской и Курской областях. Ранее им владела 26-летняя девушка из Адыгеи. В прошлом году она повторно села за руль без водительских прав, тогда ее поймали, а иномарку конфисковали по решению суда. Затем машину передали на нужды армии.

В военной полиции отметили, что из дорогих авто в их гаражах сейчас находятся BMW M4, Mercedes GLS, CLA, G63, Chevrolet. Они при необходимости приезжают на стоянки с изъятыми машинами, изучают список и забирают то авто, что нравится. После чего его ставят на баланс подразделения, оклеивают, вешают черные номера.

Дороговизна и необычность таких иномарок военных не смущает. Они уточнили, мощность машин позволяет им успешно лавировать в приграничных регионах, в местах беспилотной опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.