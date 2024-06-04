Из-за сбоя на «зеленой» ветке метро рекомендовано пересесть на другие линии
Фото - © РИА Новости
Из-за сбоя, который произошел утром во вторник на Замоскворецкой линии столичного метрополитена, пассажирам рекомендовали пользоваться другими ветками подземки, а еще наземным транспортом, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Сбой произошел на центральном участке линии. Причиной стала проверка инфраструктуры метро.
Специалисты прилагают все усилия для ввода движения поездов на ветке в график.
Сейчас на Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения составов.