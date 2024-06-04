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Из-за сбоя на «зеленой» ветке метро рекомендовано пересесть на другие линии

Транспорт

Фото - © РИА Новости

Из-за сбоя, который произошел утром во вторник на Замоскворецкой линии столичного метрополитена, пассажирам рекомендовали пользоваться другими ветками подземки, а еще наземным транспортом, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Сбой произошел на центральном участке линии. Причиной стала проверка инфраструктуры метро.

Специалисты прилагают все усилия для ввода движения поездов на ветке в график.

Сейчас на Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения составов.