Из-за первого снега в Новом Уренгое цены на такси увеличились почти в 3 раза
В Новом Уренгое выпавший первый снег создал транспортные проблемы, сообщает «Север-Пресс».
Жители севера оказались не только не подготовлены к внезапному похолоданию, но и шокированы возросшими ценами на услуги такси. Об увеличении стоимости проезда сообщил корреспондент издания «Ямал-Медиа».
«В Новом Уренгое сегодня выпал снег. Многие водители оказались не готовы, на что тут же отреагировал сервис заказа такси», — отмечается в сообщении.
По словам жительницы города, ранее поездка от ресторана «Тайга» до улицы Захаренкова стоила в пределах 150–200 рублей. Утром 29 сентября цена за аналогичный маршрут увеличилась до 573 рублей.
