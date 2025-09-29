Из-за первого снега в Новом Уренгое цены на такси увеличились почти в 3 раза

Первый снег в Новом Уренгое спровоцировал кратный рост цен на поездки в такси

Жители севера оказались не только не подготовлены к внезапному похолоданию, но и шокированы возросшими ценами на услуги такси. Об увеличении стоимости проезда сообщил корреспондент издания «Ямал-Медиа».

«В Новом Уренгое сегодня выпал снег. Многие водители оказались не готовы, на что тут же отреагировал сервис заказа такси», — отмечается в сообщении.

По словам жительницы города, ранее поездка от ресторана «Тайга» до улицы Захаренкова стоила в пределах 150–200 рублей. Утром 29 сентября цена за аналогичный маршрут увеличилась до 573 рублей.

