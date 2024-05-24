Из Петербурга в Великий Новгород отправится тематический электропоезд

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Тематический поезд отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге

В субботу, 25 мая, тематический поезд отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в Великий Новгород. Подробнее о конкурсе «Поймай «Пушкинскую Ласточку» рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщает газета «Петербургский дневник» .

По маршруту поедет тематический электропоезд «Пушкинская Ласточка». Акция проводится в честь 225-летия со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Пушкина.

В связи с этим ОЖД также объявила фотоконкурс «Поймай «Пушкинскую Ласточку». Пользователей соцсети «ВКонтакте» просят выкладывать снимки тематического поезда до 31 мая включительно, прилагая специальный хештег. Также участникам нужно кратко описать свои впечатления от тематических составов или самой поездки.

Победителей конкурса объявят 6 июня, отмечали в ОЖД. В награду их ждут памятные сувениры от Октябрьской железной дороги.