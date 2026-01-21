Из Петербурга в Белоруссию можно будет уехать двумя новыми автобусными рейсами

Санкт-Петербург укрепляет транспортные связи с Белоруссией, открывая новые автобусные маршруты. Начиная с 24 января, станут доступны поездки в Барановичи и Бегомль новыми рейсами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отправной точкой станет автовокзал Санкт-Петербурга, находящийся в ведении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», о чем сообщили представители Комитета по транспорту.

Автобус № 0608 в Барановичи отправится 24 января в 23:30. Время в дороге составит 14 часов с запланированными остановками в Витебске и Минске. Рейсы будут осуществляться еженедельно, в субботние дни.

Маршрут № 3189 в Бегомль начнет функционировать с 5 февраля, отправление запланировано на 22:00 через день. Продолжительность поездки — 11 часов с остановкой в Пскове. Время указано московское.

Для перевозок пассажиров будут использоваться современные комфортабельные автобусы вместимостью 50 человек. Каждое транспортное средство оборудовано туалетом, системой климат-контроля, USB-портами для зарядки устройств и доступом к Wi-Fi.

Развитие международного сообщения происходит не только в наземном транспорте, но и в авиации. В частности, аэропорт Пулково принял первый самолет, прибывший из Касабланки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.