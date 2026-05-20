Из Нижнего Новгорода открыли прямые рейсы в Белград

Рейсы из Нижнего Новгорода в Сербию будут выполняться по вторникам и субботам

19 мая в Нижнем Новгороде приземлился первый рейс из Белграда. Самолеты сербской авиакомпании «ЭйрСербия» будут летать дважды в неделю, сообщает pravda-nn.ru .

Прямое авиасообщение связало Нижний Новгород и столицу Сербии. Перелеты выполняет авиакомпания «ЭйрСербия». Рейсы запланированы по вторникам и субботам, время в пути составляет около трех часов.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркнул, что запуск маршрута укрепит международные связи.

«С сербами нас связывают давние дружеские и культурные отношения, а наш Нижний Новгород и сербский Нови-Сад являются городами-побратимами. Теперь дорога к друзьям и партнерам, в гостеприимную Сербию, станет быстрой и комфортной», — подчеркнул Юрий Шалабаев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что направление имеет потенциал для развития делового, туристического, культурного и паломнического сотрудничества.

