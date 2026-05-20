Жители Подмосковья 39,6 тыс раз обратились к «Доброботу»

Цифровой консультант «Добробот» за девять месяцев работы в Подмосковье оказал жителям 39 630 консультаций по земельным и имущественным вопросам. Сервис помогает гражданам и бизнесу быстро подобрать нужную услугу на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Цифровой консультант «Добробот» разработали по инициативе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона совместно с министерством имущественных отношений. Сервис предназначен для жителей и предпринимателей, которые обращаются по вопросам земельных участков и объектов недвижимости.

Пользователь формулирует запрос, после чего система задает уточняющие вопросы и собирает необходимые данные. На основе полученной информации «Добробот» автоматически перенаправляет человека на соответствующую услугу на портале госуслуг Московской области. Это избавляет от самостоятельного поиска в сложных юридических разделах.

Сервис особенно востребован при операциях с недвижимостью. Он консультирует по предоставлению участков без торгов, помогает в предварительном согласовании сделок, а также оформлении справок об отсутствии задолженности по аренде. Обратиться к «Доброботу» можно круглосуточно через главную страницу регионального портала госуслуг, разделы «Жилье» и «Земля», а также мобильное приложение «Добродел».

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.