Картина музея «Новый Иерусалим» представлена в Пушкинском музее

Картина «Портрет княгини Барятинской М.Ф. с дочерью Ольгой» из собрания музея «Новый Иерусалим» вошла в экспозицию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Проект «Князья Барятинские. Искусство для наследников» посвящен истории знаменитой династии коллекционеров, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлена одна из значимых работ Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» — «Портрет княгини Барятинской М.Ф. с дочерью Ольгой» французского художника Робера Лефевра. Полотно считается одним из лучших в собрании музея. Ранее картина украшала выставку «Все это она» в музее «Новый Иерусалим», а до этого входила в постоянную экспозицию «Русское искусство XVIII–XX веков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.