Подмосковье ввело почти 1,5 млн кв м нежилой недвижимости

С начала 2026 года в Московской области ввели около 1,5 млн квадратных метров нежилой недвижимости — почти 500 объектов различного назначения. Проекты реализованы при сопровождении Центра содействия строительству, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Основной объем ввода пришелся на промышленность и логистику. В регионе начали работу 254 производственных и складских объекта общей площадью около 880 тыс. квадратных метров. Это цеха, логистические комплексы и площадки для выпуска, хранения и доставки продукции.

В сфере торговли и услуг введено 120 объектов общей площадью почти 110 тыс. квадратных метров — от небольших коммерческих зданий до крупных торговых площадок. Новые пространства позволяют бизнесу развиваться в растущих городах и округах, а жителям — получать сервисы рядом с домом.

Агропромышленный сектор получил 16 объектов площадью около 64 тыс. квадратных метров. Среди них тепличные комплексы, хранилища и предприятия по выпуску сельхозпродукции.

Также развивается туристическая инфраструктура. С начала года в Подмосковье введены гостиницы, базы отдыха и туристические комплексы общей площадью более 97 тыс. квадратных метров. Сопровождение проектов на всех этапах обеспечивал центр содействия строительству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.