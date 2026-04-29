Источник раскрыл причину прохода яхты Мордашова через Ормузский пролив

сегодня в 12:19

Источник: яхта Nord Мордашова плыла во Владивосток через Ормузский пролив

Яхта Nord, которой владеет председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, была на плановом техническом обслуживании в Дубае Объединенных Арабских Эмиратов и шла во Владивосток через Ормузский пролив. Об этом РИА Новости рассказал близкий к бизнесмену источник.

Ранее западные СМИ, отслеживающие движение судов, обратили внимание на перемещение яхты в минувшую субботу. Nord оказалась в числе немногих судов, которым удалось пересечь пролив, ставший эпицентром конфликта между Ираном и США.

После проведения техобслуживания в Дубае отправилась по утвержденному маршруту под флагом РФ с портом прописки во Владивостоке. Переход проводился в рамках международного морского права и навигационных правил.

Поездка на яхте была частной. Она носила гражданский характер.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. С тех пор в регионе продолжаются боевые действия.

