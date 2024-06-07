Искусственные неровности отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности. Работы провели на региональных дорогах в 7 округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Искусственные неровности починили на ул. Парковой в Долгопрудном, ул. Победы в Подольске, ул. Жуковского в Жуковском, ул. Староандреевской в р. п. Андреевка г. о. Солнечногорска, а также на дорогах в д. Иванцево Орехово-Зуевского округа, с. Комарово в г. о. Коломна, с. Рахманова округа Павловский Посад», — пояснили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

В ведомстве добавили, что обследование региональных дорог проводится еженедельно, чтобы поддерживать дорожную сеть в нормативном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.