Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в шести округах Подмосковья

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Ремонтные работы провели на проспекте Науки в Пущине, ул. Центральной в селе Богородское Рузского округа, ул. Дачной в поселке Вербилки Талдомского округа, ул. Центральной в поселке имени Цюрупы г. о. Воскресенск, на дороге в деревне Машково округа Люберцы. Также неровности отремонтировали в Солнечногорске: на ул. Набережной в черте города и на дороге в деревне Кривцово.

Для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.