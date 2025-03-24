Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в семи округах Подмосковья

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на городских улицах: ул. Праволинейной в Жуковском, ул. Большевистской в Дмитрове, Лихачевском проезде в Долгопрудном и Московском шоссе в Талдоме.

И в малых населенных пунктах провели ремонтные работы, отремонтировав искусственные неровности, на ул. Центральной в деревне Беляниново г. о. Мытищи, на Донинском шоссе в деревне Дергаево Раменского м. о., а также на дороге в деревне Машково г. о. Люберцы.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.