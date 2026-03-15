Иран готов сделать Ормузский пролив небезопасным

Ормузский пролив должен стать безопасным либо для всех, либо ни для кого. Об этом РИА Новости рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

До этого новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании сказал, что Ормузский пролив должен и дальше пребывать под блокадой Тегерана. Это он считает рычагом в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

«Ормузский пролив должен быть либо безопасным для всех, либо же он не будет безопасен ни для кого», — отметил посол.

Для Ирана такая позиция ясна и прозрачна. Об этом было заявлено всему миру.

Израиль и США 28 февраля ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ. Также Иран перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

