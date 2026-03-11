Инвалида-колясочника не пустили на рейс авиакомпании «Победа»

Инвалида на коляске не пустили на рейс авиакомпании «Победа». Средство передвижения мужчина вынужден был оставить в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина поделился, что планировал лететь из Москвы в Димитровград в Ульяновской области. Там Дмитрий лечится.

Перед покупкой билетов мужчина связался с авиакомпанией и уточнил, можно ли лететь с инвалидной коляской. Представители перевозчика отметили, что проблем не возникнет. Однако во время посадки все произошло иначе.

Сначала к инвалидной коляске прикрепили бирку для багажа. После этого пришел иной представитель и снял ее. Сотрудник отметил, что перевозить инвалидную коляску в багаже их самолетов нельзя.

В авиационной компании рассказали, что транспортировать предмет запретили из-за размещенной на нем батареи и массы практически 100 килограмм. Дмитрий был вынужден оставить коляску в аэропорту, чтобы улететь.

Мужчина рассказал, что в январе уже летал через эту авиакомпанию с инвалидной коляской. Взять ее на самолет разрешили, но при выгрузке изделие получило повреждения.

