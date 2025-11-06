Интервалы движения на МЦД-2 увеличат до 1–2 часов с 7 до 9 ноября

Поезда на Втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) будут ходить с интервалами в 1-2 часа в период после 20:00 с 7 ноября до 9 ноября включительно. Также пути отправления на некоторых станциях будут изменены, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

После 20:00 7 ноября и до конца выходных на Курском направлении поезда могут ходить с интервалами до 1 часа. Часть поездов проследует от/до «Курской». Пути отправления «экспрессов» поменяются.

8 и 9 ноября на Рижском направлении на участке от станции «Нахабино» до станции «Курская» интервалы движения поездов могут увеличиться до 2 часов. От станции «Красный Балтиец» до станции «Павшино» поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Подольск». На «Красном Балтийце», «Стрешневе», «Тушинской» и «Трикотажной» при следовании «в область» изменится платформа отправления.

Изменения связаны с работами по реконструкции станции Царицыно и капремонту пути на участке между станциями «Павшино» и «Красный Балтиец».

Пассажиров попросили учесть увеличенные интервалы движения при планировании поездок и по возможности пользоваться в эти дни метро, МЦК или наземным транспортом. С расписанием поездов можно сверяться на сайте перевозчика.

Ранее менялось расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. График движения был другим в период с 00:05 2 ноября до 2:45 5 ноября.

