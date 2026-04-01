Из Рузского округа отправили автомобиль УАЗ в зону проведения СВО

Благотворительный фонд «Троя» из Рузского муниципального округа 31 марта передал бойцам в зону проведения СВО автомобиль УАЗ «Буханка», который был расписан учениками детской школы искусств в поселке Дорохово, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Провожали груз на фронт Герой России Михаил Марцев, председатель Совета депутатов Рузского муниципального округа Ирина Вереина и депутат Андрей Рыбальченко.

Идея родилась при активном участии фонда «Троя», который восстановил машину и подготовил ее для дальнейшей передачи на фронт. Благодаря фантазии и стараниям учеников и педагогов школы искусств автомобиль стал не только средством передвижения, но и настоящим произведением искусства, символизирующим поддержку и заботу о тех, кто защищает нашу родину.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в поддержку наших защитников и сделать их жизнь немного лучше. Администрация Рузского округа активно поддерживает добрые дела, которые олицетворяют сплоченность и единство нашего народа. Благодарю всех, кто принял участие в подготовке автомобиля для наших бойцов! Давайте продолжать поддерживать друг друга и делать мир лучше!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.