WSJ: ОАЭ готовятся помочь США открыть Ормузский пролив силой

Объединенные Арабские Эмираты готовятся оказать США военную помощь в открытии Ормузского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что Абу-Даби лоббирует принятие в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, которая санкционировала бы подобный шаг. Кроме того, дипломаты ОАЭ призывают страны Европы и Азии сформировать коалицию по обеспечению свободы судоходства через Ормузский пролив.

По словам источника, страна активно изучает, каким именно образом Абу-Даби будет принимать участие в конфликте.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

