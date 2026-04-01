Сгорание или безвозвратный уход: какой могла быть цена ошибки в полете Гагарина

сегодня в 06:30

Мясницкий: ошибки при полете Гагарина могли бы привести к сгоранию корабля

Малейшая ошибка при полете Юрия Гагарина в космос могла бы привести либо к сгоранию корабля в плотных слоях атмосферы, либо к его безвозвратному уходу на бесконечную вытянутую орбиту. Об этом РИАМО сообщил репетитор по физике и астрономии Олег Мясницкий.

Орбита корабля «Восток-1» пролегала в термосфере — слое атмосферы, который формально уже считается космическим пространством. Апогей орбиты полета Юрия Гагарина составил 327 километров, а перигей — 181 километр. Это означает, что полет проходил по эллиптической траектории, где сила притяжения Земли уравновешивалась центробежной силой летящего аппарата.

«С точки зрения современной астрономии это низкая околоземная орбита, но для науки того времени достижение этой высоты требовало безупречных баллистических расчетов», — отметил репетитор.

По словам Мясницкого, малейшая ошибка в угле наклона при запуске или несвоевременное включение тормозного двигателя могли привести либо к сгоранию корабля в плотных слоях атмосферы, либо к его безвозвратному уходу на бесконечную вытянутую орбиту.

«12 апреля была на практике подтверждена правильность сложнейших математических моделей, описывающих движение искусственных небесных тел в гравитационном поле массивной планеты, что заложило основу всей современной орбитальной навигации», — сказал эксперт.

12 апреля будет отмечаться День космонавтики. Это будет 65-я годовщина первого полета человека в космос — Юрия Гагарина.

