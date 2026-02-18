Интерес к LADA Granta среди петербуржцев заметно увеличился

сегодня в 19:03

LADA Granta стала лидером рынка по уровню интереса в Петербурге

В январе 2026 года специалисты "Авито Авто" изучили спрос и ценовую ситуацию на рынке новых машин в Санкт-Петербурге. По результатам исследования, наибольшее внимание покупателей привлекла модель LADA Granta, сообщает «Бриф24» .

Марка LADA аккумулировала 20,7% от всего потребительского интереса. Вторую позицию занял Haval с показателем 11,7%, а третью — Belgee (5,9%). Также в первую пятерку вошли Jetour (5,8%) и Geely (4,1%).

Десятку наиболее востребованных моделей возглавила LADA Granta со средней ценой 1,2 млн рублей. Далее следуют: LADA Vesta (1,8 млн рублей), HAVAL Jolion (2,6 млн рублей), Belgee X70 (2,7 млн рублей), HAVAL M6 (2,2 млн рублей), Jetour T1 (3,7 млн рублей), Belgee X50 (2,6 млн рублей), LADA Niva Travel (1,6 млн рублей), Solaris HC (3 млн рублей) и LADA Largus (1,7 млн рублей).

Средняя стоимость нового авто в Петербурге в январе достигла 1,1 млн рублей. Аналитики отметили снижение стоимости некоторых моделей относительно января прошлого года: Belgee X70 подешевела на 18,4%, HAVAL M6 и OMODA C5 — на 4,3%, а Belgee X50 — на 2,4%.

