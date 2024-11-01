Инспекция производственных баз прошла на трассах Подмосковья

Сотрудники Госкомпании «Автодор» и ее филиалов вместе с представителями подрядных организаций проинспектировали производственные базы на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД, а также побывали в центрах управления движением, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

В дорожно-эксплуатационных предприятиях, обслуживающих скоростные магистрали, участники проезда проверили запасы противогололедных материалов и осмотрели технику для очистки трасс от снега и борьбы с гололедицей.

В «Автодоре» отметили, что контролировать дорожную обстановку и обеспечивать безопасное движение пользователей в условиях непогоды помогают центры управления движением. Участники проезда оценили их работу на М-11 «Нева» и ЦКАД. Сюда семь дней в неделю в круглосуточном режиме поступают данные с камер, сенсоров, датчиков, метеостанций и различных коммуникаций. В случае ДТП на место выезжают аварийные комиссары. Среднее время ожидания аваркомов не превышает 15 минут.

В ходе проезда дорожники обменялись практическим опытом содержания магистралей в разное время года. Также сделали остановку на мосту через Волгу, который ввели в эксплуатацию этим летом. Это самое масштабное сооружение обхода Твери на М-11. Его протяженность составляет 738 метров, а высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.