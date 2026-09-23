Инспекторы выявили 26,5 тыс безбилетников в Подмосковье с начала года

Инспекторы с начала 2026 года оформили 26 519 постановлений за безбилетный проезд в автобусах «Мострансавто» в Подмосковье — на 75% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 января инспекторы Административно-пассажирской инспекции Московской области оформили 26 519 постановлений за безбилетный проезд в автобусах «Мострансавто». Это на 75% больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Мострансавто» — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Больше всего постановлений составили на маршруте № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — 3 205. На маршруте № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» с учетом всех вариантов движения оформили 1 773 постановления, на маршруте № 1 «Красная Поляна — ул. Текстильная — ст. Лобня» — 1 007. Проверки оплаты проезда проводят регулярно.

За безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. С 18 мая 2026 года штраф составляет 5 тыс. рублей.

Наличными оплатить проезд в автобусах перевозчиков Подмосковья нельзя. Пассажиры «Мострансавто» могут использовать банковские карты, карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальную карту. Средства от оплаты проезда направляют на ежедневную работу предприятия, содержание и обновление автобусов, покупку материалов и запчастей, развитие транспортного обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.