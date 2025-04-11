Инспекторы ГИБДД рассказали посетителям МФЦ Подмосковья о важности ремней безопасности

На неделе сотрудники Госавтоинспекции по Московской области в рамках социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь!» провели профилактические беседы с посетителями и работниками подмосковных офисов «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

О важности использования ремней безопасности и правилах выбора детских удерживающих устройств при поездке в автотранспортном средстве рассказали посетителям МФЦ городских и муниципальных округов Домодедово, Дмитровский, Раменский, Серебряные Пруды, Чехов, Шаховская.

Участникам мероприятия вручались светоотражающие элементы, которые помогают повысить видимость пешеходов в темное время суток, а также информационные листовки на тему «Пристегнись». Брошюры с рекомендациями по безопасному поведению на дороге и статистические данные о том, как использование ремней безопасности может спасти жизни.

Социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!» проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.