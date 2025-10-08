Инспекторы ГИБДД провели профилактическую акцию «Стань заметней на дороге»

В ходе социального раунда «Засветись!» в период школьных каникул инспекторы ГИБДД организовали профилактическое мероприятие в Балашихе. К проведению акции присоединились активисты общественных организаций и специалисты автошколы имени Давыдова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная цель мероприятия — предупреждение ДТП с участием пешеходов. Акция проходила у оживленного нерегулируемого пешеходного перехода, где специалисты проводили разъяснительную работу с юными и взрослыми участниками дорожного движения. Особое внимание было уделено правилам безопасного перехода через дорогу и важности их строгого соблюдения.

В процессе проведения профилактической беседы сотрудники ГИБДД подробно рассказали участникам дорожного движения о том, как правильно обезопасить себя в ночное время и при плохой видимости на дорогах. Также им напомнили о необходимости использования специальных световозвращающих элементов, которые следует прикреплять к верхней одежде. Это помогает сделать пешеходов более заметными для водителей в темное время суток, что существенно снижает риск дорожно-транспортных происшествий.

Представители ГИБДД вручили пешеходам световозвращающие аксессуары и объяснили, как правильно их закрепить на одежде для максимальной видимости на дороге. Также все участники акции получили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.