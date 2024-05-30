Инспекторы ГАИ Люберец 30-31 мая будут выявлять подростков за рулем мотоциклов

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, с участием мототранспорта сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД РФ «Люберецкое» с 30 по 31 мая на территории обслуживания проведут профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Такие транспортные средства, как мотоцикл или мопед являются опасными, в случае совершения ДТП, водители двухколесного транспорта получают телесные повреждения гораздо серьезнее, чем водители автомобилей. Число погибших и раненых водителей двухколесного транспорта могло быть значительно меньше, если бы каждый из них прошел подготовку в автошколе и использовал средства индивидуальной защиты.

Инспекторы обращают внимание родителей, что управление мопедом (скутером) разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста, для управления мопедами и скутерами в настоящее время требуется получать водительское удостоверение категории «М», к управлению мотоциклом, объем двигателя которого до 125 см³ (права категории А1) допускаются лица, которым исполнилось 16 лет.

При выявлении такого ребенка за рулем мототранспорта на место будут вызваны родители несовершеннолетнего, транспортное средство отправлено на штрафстоянку, а родители нарушителя будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КРФоАП, так как в нарушение законодательства РФ позволили ему кататься на скутере, подвергнув при этом его жизнь и здоровье опасности.

Родители не должны допускать к управлению автомобилями, мотоциклами, мопедами и скутерами несовершеннолетних, не достигших разрешенного к управлению возраста и не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.