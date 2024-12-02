Инспекторы ГАИ Люберец усилят контроль за нетрезвыми водителями

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» до 8 декабря проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель его — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инспекторы проведут проверки водителей на выявление признаков опьянения. В ГАИ напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ).

За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По фактам совершения правонарушений (управление автотранспорта в состоянии опьянения) вы можете незамедлительно сообщать по телефону 112 или телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции: 8 (495) 501-25-83 или ближайшему наряду ДПС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.