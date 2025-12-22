Инерцию никто не отменял: зачем надо всегда пристегиваться на заднем сиденье

«Отдельная тема — ремни безопасности, особенно на задних сиденьях. Здесь важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, — это заблуждение. Удар может быть очень жестким», — подчеркнул Попов.

Он заявил, что разговоры о том, что на заднем сиденье можно не пристегиваться — откровенная глупость. Пассажиры сзади довольно часто получают тяжелые травмы при ДТП.

«Это не миф, это факт. Бывали случаи, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло. Те, кто сидит за водителем или справа, при резком торможении также по инерции летят вперед», — отметил автоэксперт.

