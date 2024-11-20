Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух

Первый полет импортозамещенного Ту-214 продлился 1 час 10 минут, самолет подняли в воздух на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала АО «Туполев», говорится в официальном Telegram-канале ПАО «ОАК» .

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК»), входящее в состав Госкорпорации Ростех, сообщило, что 20 ноября 2024 года впервые в небо подняли после импортозамещения самолет Ту-214.

Экипаж АО «Туполев» проверил воздушное судно по всем необходимым параметрам, внимательно следил за системами самолета и бортовым оборудованием. В итоге пилоты сообщили, что первые испытания прошли успешно в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», — заявил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Самолет Ту-214 эксплуатировался с 2007 года, но в 2015 году был отправлен на хранение. В воздух его снова подняли только летом 2024 года, когда восстановили летную годность, но позднее направили на дальнейшее дооснащение.