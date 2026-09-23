ИИ выявил в Подмосковье 5,1 тыс нарушений у дорог с октября 2025 года

Проект «Чистая придорожная территория» с октября 2025 года помог выявить в Подмосковье 5,1 тыс. ям и навалов мусора у дорог, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект «Чистая придорожная территория» стартовал в октябре 2025 года. За время его работы искусственный интеллект выявил 5,1 тыс. нарушений. Количество жалоб жителей на состояние дорожного полотна снизилось на 10%. Сотрудники также стали реже выезжать на плановые проверки и получили больше времени для других задач.

Специальные камеры устанавливают на дорожную технику. Во время движения искусственный интеллект анализирует видеопоток, фиксирует ямы и навалы мусора, а также указывает дату, время и координаты обнаруженного нарушения. Затем система автоматически ставит ответственным службам задачу устранить его.

Подробнее об этой и других практиках применения искусственного интеллекта в Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион». Там же можно подать заявку на пилотное внедрение технологии. Разработка и внедрение таких решений отвечают целям национального проекта «Экономика данных».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.