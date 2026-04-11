сегодня в 04:51

Hyundai отзовет в США почти 300 тысяч машин из-за ремней безопасности

Компания Hyundai отзовет в США почти 300 тысяч своих машин из-за проблем с ремнями безопасности, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Под отзыв попадают 294 128 автомобилей. В список вошли седан Ioniq 6, люксовый Genesis G90 и кроссоверы Santa Fe обычной и гибридный.

Причиной такого решения стал заводской брак, из-за которого крепления ремней могут отсоединиться. В случае аварии это может повысить риск травм.

В Hyundai отметили, что дилеры будут проверять все автомобили. В случае необходимости крепления усилят или поменяют. Ремонт будет бесплатным.

