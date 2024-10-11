Хуснуллин: транспортная развязка на М-1 «Беларусь» готова более чем наполовину

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся транспортная развязка на трассе М-1 «Беларусь» в Рузском округе готова более чем наполовину, сообщается на сайте правительства РФ.

Искусственное сооружение возводят на пересечении с дорогой А-108. Работы проводят с 84-го по 87-й км трассы М-1 «Беларусь» около поселка Дорохово. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 50%, часть работ уже полностью завершена. Строительство всей развязки закончат в 2025 году.

Так, на участке уложили 83 тыс. кв. м асфальтобетона, переустроили коммуникации. Также провели земляные работы по строительству подходов к путепроводу. В ближайшее время на подходах уложат первый слой асфальта и линии искусственного электроосвещения.

По завершении строительства ожидается увеличение пропускной способности М-1 и А-108. Увеличится скорость движения автомобилей и улучшится транспортная доступность.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что на участке возведут два пешеходных перехода — надземный и подземный. Половина ствола подземного пешеходного перехода на 86-м км уже построена. Специалисты также выполнили устройство опор надземного пешеходного перехода на 85-м км.

Также дорожники смонтируют шумозащитные экраны вдоль нескольких населенных пунктов и благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Зое Космодемьянской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.