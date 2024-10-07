Хозяева вакцинировали и чипировали более 900 своих питомцев в парках Подмосковья

В парках Подмосковья завершилась акция, организованная министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства Московской области, по регистрации, чипированию и вакцинированию домашних животных. С конца августа по октябрь мобильные офисы Государственной ветеринарной службы посетили свыше 900 владельцев питомцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Работа ветеринарных специалистов была организована в 26 парках Подмосковья. Такой формат пользовался спросом среди владельцев животных — без посещения ветеринарной клиники можно было пройти необходимые процедуры или получить консультацию. Всего за время акции было зарегистрировано 376 животных с внесением данных в единую региональную систему. Еще 299 — вакцинированы против бешенства российским препаратом «Рабикан». 288 — введен микрочип, который позволяет значительно ускорить процесс возврата пропавшего животного к его владельцу», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Несмотря на завершение акции в парках, пройти процедуры регистрации, чипирования, вакцинирования и другие можно в клиниках Государственной ветеринарной службы. Узнать адрес ближайшего учреждения можно на официальном сайте или по номеру единого контакт-центра: 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.