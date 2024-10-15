Химки в лидерах по реализации проектов дорожного движения во дворах

Городской округ Химки занял второе место среди муниципалитетов Подмосковья по реализации проектов организации дорожного движения на дворовых территориях. Дорожные службы разработали 92 ПОДД, обеспечивающих свободный проезд специализированной техники к контейнерным площадкам. Работу по разработке и реализации проектов дорожного движения обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проезд специализированной техники к бакам усложняет запаркованность территории вблизи контейнерных площадок. Для контроля дорожного движения на дворовых территориях в этом году установили 533 специальных знака. В реальном времени за парковкой возле контейнерных площадок следят 307 камер, а до конца года специалисты установят еще 221 систему видеонаблюдения.

«Мы проанализировали ситуацию в регионе и сейчас разрабатываем наиболее оптимальный алгоритм работы управляющих компаний по распарковке контейнерных площадок, в рамках которого инспекторы территориальных отделов Министерства будут выписывать протоколы и эвакуировать транспортные средства всего за 30 минут», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Парковка автотранспорта возле контейнерных площадок относится к административному типу ответственности, который предусматривает штраф для автовладельцев до пяти тысяч рублей. За соблюдением правил дорожного движения следят инспекторы ГУСТ. Нарушения фиксируют с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Если автомобиль будет препятствовать проезду, об этом сообщат через управляющую компанию или в общедомовом чате. При отсутствии владельца, машину переместят на специальную парковку при помощи эвакуатора. В таком случае необходимо позвонить по телефону 112, затем получить в письменной форме разрешение должностного лица, уполномоченного на возврат задержанного транспортного средства. После этого следует позвонить по телефону организации, осуществляющей эвакуацию автомобиля на территории Московской области, и получить информацию об адресе спецстоянки, чтобы забрать транспортное средство согласно порядку получения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.