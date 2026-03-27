Гуманнее каршеринга: какими могут быть правила подписки на машины

Условия подписки на машину «АвтоВАЗа» могут быть проще, чем правила в каршеринге. Например, многое может покрываться за счет каско, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Можно просто посмотреть, каким образом эти программы работают у других производителей. У нас на самом деле эти программы тоже были просто в связи с тем, что крупные европейские заводы, которые здесь производили машины, такую услугу предоставляли. Насколько я помню, у группы Volkswagen такое было, была такая же подписка у Mercedes и у прочих. Понятно, что это, как любой договор аренды, имеет какие-то обязательства. То есть, если было причинение какого-то умышленного повреждения и его сокрытие или еще что-то, скорее всего, это в какой-то мере может лечь на плечи человека, который ездил на машине», — говорит Егоров.

Он отметил, что правила схожего по смыслу каршеринга довольно суровы в плане санкций за нарушение правил парковки и нанесения повреждений машине. Егоров предполагает, что условия подписок на авто могут быть более гуманными, так как многое может покрываться каско. Однако, как добавил Егоров, «страховка страховке — рознь».

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил РИА Новости, что компания планирует ввести платную подписку на Lada Vesta. Подписка может быть альтернативой покупке машины.

