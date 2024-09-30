Губернатор Воробьев проверил ход строительства тоннеля к Путилковскому шоссе

В городском округе Красногорск в 2024 году откроют два путепровода, а в 2024-м — тоннель к Путиловскому шоссе. Его возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и второго этапа реконструкции Путиловского шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В микрорайоне Путилково увеличили с двух до четырех полос 1,6-километровую зону, которая идет от Проектируемого проезда № 6699 до малоэтажной частной застройки по адресу: Путиловское шоссе, дом 61. На этой территории облагородили тротуары, улучшили инфраструктуру и сделали дорожку для велосипедистов. Также были модернизированы светофоры, инженерные коммуникации, свет. Это улучшило транспортную доступность для 12 тыс. людей, которые живут в ЖК «Большое Путилково».

Воробьев также поговорил с рабочими.

«Строительство тоннеля мы планируем завершить в первом полугодии 2025 года», — сказал Воробьев.

Сейчас строители переносят сети. Проводятся и другие виды работ, которые позволят сделать выезд из Путилкова «совершенно другого качества», отметил губернатор.

Строится также дорога Путилково — Пятницкое шоссе. Еще возводится дублер Пятницкого шоссе. Эти работы уже идут, завершить их планируют в 2026 году.

Обе дороги обеспечат транспортной доступностью населенные пункты, находящиеся рядом. Благодаря этому города будут улучшаться в плане промышленности и жилой застройки, подчеркнул Воробьев.

«Понимаем, насколько важны проекты новых дорог, модернизация дорожно-транспортной сети», — добавил губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев также отметил, что тоннель возводится с использованием кредита из бюджета. Он получен благодаря национальному проекту, инициативе президента России Владимира Путина.

«Поэтому наша задача — не подвести, сдать все вовремя, в срок, чтобы жители почувствовали долгожданные перемены», — добавил губернатор.

Ход строительства

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Возводить тоннель длиной 500 метров, рассчитанный на четыре полосы, начали в 2023 году. В сентябре 2024-го он готов на 40%.

Над возведением тоннеля трудятся 100 строителей и 16 единиц техники. Две секции тоннеля уже забетонированы. Котлован еще разрабатывается. Производится монтаж гидроизоляции.

Представитель подрядчика Дмитрий Прасов рассказал, что на месте строительства тоннеля было большое количество инженерных коммуникаций. На протяжении длительного времени приходилось освобождать фронт от электро- и теплосетей, водопровода. В ближайшее время закончится прокладка коммуникаций и начнут выполняться другие работы.

Строящийся тоннель будет частью автомобильной дороги Путилково — Пятницкое шоссе. По нему жители жилого комплекса «Большое Путилково» смогут быстро и по прямой выезжать на МКАД.

Помимо этого, тоннель предоставит еще один доступ к Пятницкому шоссе. Появится прямой съезд на МКАД для жителей ЖК «Путилково», который расположен рядом.

В результате транспортная инфраструктура станет лучше для около 27 тыс. человек, живущих в микрорайоне Путилково, и 100 тыс. водителей, проезжающих по этой дороге.

Возводится также подземный пешеходный переход неподалеку от жилого комплекса «Большое Путилково». Его запустят совместно с тоннелем.

В Красногорске строятся и другие объекты инфраструктуры. Например, в 2024 году будет запущено движение по двум путепроводам через ж/д в Аникеевке и Опалихе. В 2026-м заработает дублер Пятницкого шоссе — дорога Путилково — Пятницкое шоссе, и трасса Пятницкое шоссе — Сабурово.

В Московской области строят 53 дорожных объекта, среди которых 23 — федерального значения. Согласно планам, в 2024 году будет открыто движение по 35 объектам. Среди них обход поселка Октябрьский на М-5 «Урал», путепроводы МЦД в населенных пунктах Опалиха, Быково и Аникеевка.