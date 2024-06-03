Губернатор Подмосковья: важно не допустить роста жалоб на работу общественного транспорта

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура, по крайней мере, последнюю неделю. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб. Плюс, мы договаривались и на прошлой неделе рассматривали <…> муниципальные проблемы с маршрутами, размеры автобуса. <…> Все это принципиально важно, как и обновление, как и мойки, проживание, ремонт», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.