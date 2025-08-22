Губернатор Беглов рассказал, как идут работы на Невском проспекте

На главной магистрали Санкт-Петербурга — Невском проспекте — завершили работы на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, протяженностью 1,3 километра. Движение транспорта восстановлено, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Известно, что с сегодняшнего дня начнутся работы на участке от Садовой улицы до площади Восстания. Общий объем работ по обновлению должен составить больше 70 тыс. кв. м дорожного покрытия.

«Ремонт Невского проспекта жестко контролируется городом. Дорожники выполнили 50% запланированного объема. Перед ними поставлена задача — привести в порядок центральную магистраль Петербурга в сжатые сроки и с максимальным качеством. Ежедневно задействовано 145 единиц спецтехники, 275 специалистов. Сегодня этот объект дорожного ремонта — рекордный в городе по количеству привлеченных ресурсов», — заявил Беглов.

На Невском проспекте работы идут комплексно и поэтапно. Специалисты обновили дорожное покрытие на Казанском мосту через канал Грибоедова, а также на Зеленом мосту через реку Мойку. В качестве верхнего слоя используется износостойкий эластичный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон. На участках с повышенной интенсивностью движения и на остановках общественного транспорта конструкция будет усилена 12 тыс. кв. м стальной сетки.