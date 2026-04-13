Губернатор Андрей Воробьев обратил внимание на важность содержания электричек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на обращения пассажиров по поводу вагонов электричек, температуры там и безопасности и поручил не упускать эту тему.

«Тема, которая сегодня у нас в повестке, — это все, что касается транспорта, общественного транспорта. <…> По-прежнему обращают внимание на пригородное сообщение и на взаимодействие <…> в части комфортных поездок в железнодорожном транспорте. В свое время у нас был ряд обращений — и видео, и коллективных обращений — в части состояния, вы помните, и вагонов, и температуры, и безопасности», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что тема транспорта масштабная и требует контроля.

«Прошу эту тему также (нужно – ред.) не оставлять без внимания», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.