Грузовики не пускают в Москву из-за сбоев при оформлении пропусков

Бизнес столкнулся со сбоями при оформлении въезда грузовиков в Москву

В столице сейчас активно аннулируются разрешения на въезд грузовых машин, в том числе из-за сбоев при передаче данных о них в единую региональную информационно-навигационную систему Москвы (РНИС), сообщили РИАМО в пресс-службе «АвтоГрузЭкс» и ПЭК.

Повторное получение пропуска после этого возможно только через 30 дней, что существенно увеличивает финансовые и временные издержки бизнеса.

Почему аннулируют пропуска

После вступления в силу постановления об изменения порядка выдачи пропусков разрешения на въезд грузовиков в столицу массово аннулируют без подробных пояснений, рассказал президент «АвтоГрузЭкс», совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов на бизнес-завтраке при уполномоченном по правам предпринимателей в городе.

Например, перевозчики сталкиваются с отказами из-за «предоставления электронного образца или сведений не соответствующих требованиям правовых актов РФ», «предоставление противоречивых или недостоверных сведений».

Как пояснил Филатов, на этом фоне компании вынуждены писать обращения в столичный Дептранс для получения конкретных пояснений, срок рассмотрения доходит до 30 дней.

«Аннулирование разрешений также может быть связано со сбоями при передаче данных о местоположении, маршрутах и других параметрах телематики транспортного средства в единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС). Из-за чего возникла проблема, оператор не устанавливает — система автоматически лишает перевозчиков пропусков», — добавил специалист.

Помимо этого, согласно новым нормам введено еще ограничение — повторное получение разрешений возможно только через 30 дней. Распоряжение правительства Москвы по изменению порядка выдачи пропусков на въезд в мегаполис вступило в силу 7 июля.

Теперь пропуска аннулируются не только при нарушении ПДД, но и при не передаче данных о движении машин в РНИС, допуске за руль иностранца, отклонении от заявленных маршрутов, въезде в столицу без фактического прибытия к месту погрузки и разгрузки, предоставлении недостоверных сведений.

Сроки подачи документов

Кроме того, если раньше перевозчики могли подавать разные документы для получения пропуска– теперь только договор перевозки. Получить грузовой пропуск стало проще, если оформлять электронные перевозочные документы.

По словам Филатова, кроме регулярного аннулирования пропусков, длительной подготовкой документов в системе РНИС — бизнес вынужден ожидать переоформления заявки на выдачу до 10 рабочих дней. Такой срок отводится даже для исправления опечаток в регистрационных номерах и других технических ошибок.

«Чтобы не снизить сроки доставки и не допустить повышения тарифов для клиентов при получении отказа в выдаче пропуска перевозчики вынуждены перераспределять автопарк. Однако ситуация уже приводит к снижению эффективности планирования и росту операционных затрат, в том числе за счет повышения времени простоя», — подчеркнул специалист.

Способы решения проблемы

Решить проблему поможет сокращение сроков обработки заявок не менее чем в два раза — до пяти дней. Кроме того, важно запустить подготовку документов, в которых регулирующие органы смогут пояснять причины отказов перевозчикам с указанием конкретных аргументов и ошибок в заявлении для своевременного их устранения.

Еще одна важная мера — автоматические уведомления компаний о сбоях при передаче данных о движении и маршрутах транспортного средства. Дополнительно важно создать горячую линию для консультаций бизнеса на время переходного периода.