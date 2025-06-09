Грунтовую дорогу в пос Ледово Каширы отремонтировали по просьбе жителей

Несколько КамАЗов песка и щебня помогли облагородить улицу Кржижановского в поселке Ледово городского округа Кашира. Всего в этом году будет отремонтировано 34 участка муниципальных автомобильных дорог, все они с переводом из грунта в щебень. Это на треть больше, чем в 2024 году. Общая площадь составит более 90 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ремонт дорог и благоустройство территории — основные темы, которые волнуют жителей округа. Мы внимательно прислушиваемся к их мнению и стремимся оперативно решать возникающие вопросы», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Игорь Киселев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Андрей Воробьев.