График ряда поездов Рижского и Курского направлений изменится на выходных

Расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится в предстоящие выходные в связи с работами по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены на 9–10 августа с 00:20 до 10:20, на период которых движение поездов на участке Подмосковная — Павшино будет организовано в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Ряд поездов МЦД-2 будут курсировать до Тушино и Курского вокзала и в обратном направлении. Часть поездов временно выведена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.