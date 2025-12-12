График ряда поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 13–15 декабря

С 2:00 13 декабря до 2:00 15 декабря для работ по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поезда на Нахабино будут следовать без посадки/высадки пассажиров на станции Царицыно. Поезда в обратном направлении будут останавливаться в обычном режиме.

Чтобы прибыть на станцию Царицыно со стороны Подольска, можно проследовать до станции Курьяново и пересесть на поезд в обратном направлении на другой стороне платформы. Дополнительная валидация при этом не понадобится. А для поездки от Царицыно в сторону Нахабино, нужно доехать до станции Покровское и пересесть на поезд в обратном направлении.

Также добраться до станции Царицыно «из области» можно на поездах, следующих по маршруту Подольск — Царицыно без остановок.

В течение выходных интервалы движения будут частично увеличены до 12 минут.

На Курском направлении дополнительно назначены 20 поездов на участке от Царицыно до Подольска. Они проследуют по 3 и 4 путям без остановок Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.