График ряда поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменился до конца мая

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится с 21 мая в связи с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, технологические «окна» назначены 21-24, 29–31 мая с 15:30 до 20:54. В этот период железнодорожники установят специальные инженерные сооружения, необходимые для обеспечения движения поездов во время строительства нового тоннеля.

Общая площадь подземного терминала составит 3,7 тыс. кв. метров. В дальнейшем он будет соединен с вестибюлем одноименной станции метро, а также обеспечит транзитную связь от жилой застройки к музею-заповеднику «Царицыно».

На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов МЦД-2 проследуют по укороченным маршрутам от/до Курского вокзала.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.